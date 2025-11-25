Yordania: Israel Telah Melanggar Gencatan Senjata Gaza Lebih dari 500 Kali

Menurut laporan dari kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Yordania, dalam pernyataannya hari ini, menekankan bahwa negaranya akan terus melanjutkan upayanya untuk mengakhiri perang Gaza dan mencapai stabilitas di kawasan tersebut.

Ia menambahkan bahwa lebih dari 500 kasus pelanggaran perjanjian gencatan senjata Gaza telah dicatat oleh rezim Zionis. Prioritas di Gaza adalah rekonstruksi jalur tersebut dan pengembalian kehidupan ke keadaan normal. Gencatan senjata di Gaza harus diperkuat. Bantuan yang telah masuk ke Jalur Gaza sejauh ini tidak cukup.

Sebelumnya, Hazem Qassem, juru bicara Gerakan Hamas, juga menekankan bahwa jalur menuju fase kedua gencatan senjata Gaza itu rumit, dan gerakan tersebut telah memenuhi komitmennya, tetapi rezim Zionis terus melanggar gencatan senjata.

Ia menambahkan: Kelanjutan proses ini dapat menyebabkan runtuhnya perjanjian gencatan senjata, dan masalah ini telah disampaikan oleh Gerakan Hamas kepada para mediator selama negosiasi di Kairo.