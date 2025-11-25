Kantor Media Gaza: Setengah dari Penduduk Gaza Tidak Menerima Makanan Sama Sekali Setiap Hari

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Pusat Informasi Palestina, Kantor Media Pemerintah Gaza merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa hampir 42% penduduk Jalur Gaza tidak menerima makanan apa pun sepanjang hari, dan 58% sisanya hanya memiliki akses ke satu kali makan.

Laporan ini, sebagai respons terhadap klaim koordinator rezim Zionis tentang distribusi lebih dari satu juta porsi makanan per hari, menekankan bahwa angka yang dipublikasikan oleh rezim pendudukan merupakan pengakuan yang jelas terhadap kebijakan kelaparan yang diterapkan dan kontrol yang disengaja atas aliran makanan di Gaza.

Berdasarkan laporan tersebut, koordinator Zionis mengklaim bahwa 1,4 juta porsi makanan didistribusikan setiap hari di Gaza. Oleh karena itu, mengingat populasi Gaza yang berjumlah 2,4 juta jiwa, jumlah ini hanya mencakup 58,3%. Artinya, 42% populasi (sekitar satu juta orang) tidak menerima makanan sama sekali setiap hari.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa menerima bahkan satu porsi makanan pun kurang dari standar minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dengan asumsi rata-rata 400 gram per porsi, total makanan yang masuk adalah 560 ton per hari, padahal kebutuhan nyata populasi Gaza adalah 2.400 hingga 2.600 ton.

Pemerintah Gaza menekankan bahwa angka-angka ini menunjukkan kurang dari seperempat kebutuhan makanan yang sebenarnya yang masuk ke Gaza. Mengenai klaim distribusi 3,5 juta potong roti, laporan tersebut menyatakan bahwa jatah per orang hanya 1,4 potong roti kecil per hari; jumlah yang tidak cukup bahkan untuk anak-anak, dan menunjukkan penjatahan roti serta kondisi yang mencapai ambang kelaparan.

Berdasarkan pernyataan ini, rezim Zionis telah mengumumkan bahwa 270.000 paket makanan telah didistribusikan dalam satu bulan, yang hanya cukup untuk 1,3 juta orang. Angka-angka ini menunjukkan bahwa setiap keluarga hanya menerima satu paket makanan per bulan, yang jauh di bawah kebutuhan minimum bulanan.

Kantor Media Pemerintah Gaza menekankan bahwa data ini menunjukkan rezim Zionis tidak hanya tidak mematuhi kewajiban kemanusiaan dan ketentuan gencatan senjata, tetapi juga secara sistematis menghalangi masuknya bantuan dan memperburuk kebijakan kelaparan di Gaza.