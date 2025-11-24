Saraya Al-Quds: Syahid "Haytham Ali Tabatabai" Adalah Pendukung Perlawanan Palestina

Menurut kantor berita Abna yang mengutip jaringan Al Mayadeen, Saraya Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, dalam sebuah pernyataan kepada bangsa Palestina, ummah Arab dan Islam, serta pasukan Hizbullah, menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan Haytham Ali Tabatabai, komandan jihadis Hizbullah, menggambarkannya sebagai "pejuang pemberani, salah satu pilar Perlawanan Islam di Lebanon, simbol Poros Perlawanan, dan pendukung kelompok-kelompok Palestina."

Saraya Al-Quds menekankan bahwa "janji kami adalah untuk melanjutkan jalan Al-Quds (Yerusalem), jalan para syahid, dan melanjutkan jihad serta pertahanan Palestina dan kesuciannya hingga pembebasan penuh tanah ini dari pendudukan Zionis."

Brigade Syahid Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer Gerakan Hamas, juga menyampaikan belasungkawa dalam sebuah pernyataan atas kesyahidan Haytham Ali Tabatabai, Kepala Komando Militer Perlawanan Islam di Lebanon, setelah serangan udara kriminal rezim Israel ke Dahiya Selatan Beirut, dan menghargai peran Syahid "Sayyed Abu Ali" dalam mendukung rakyat Palestina dan perlawanan mereka selama pertempuran "Taufan Al-Aqsa".

Hizbullah Lebanon merilis pernyataan, secara resmi mengumumkan kesyahidan komandan jihadis besar, Haytham Ali Tabatabai. Dia gugur syahid dalam serangan udara rezim Israel pada hari Minggu terhadap sebuah apartemen perumahan di lingkungan Haret Hreik di Dahiya Selatan Beirut; serangan yang menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, menyebabkan lima syahid dan 28 orang terluka.