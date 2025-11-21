Kunjungan Wakil Perdana Menteri Lebanon ke Damaskus dan pertemuan dengan al-Jolani

Menurut laporan kantor berita Abna, "Tariq Mitri," Wakil Perdana Menteri Lebanon, bertemu dengan Abu Mohammad al-Jolani, presiden Suriah yang memproklamirkan diri, selama kunjungan resmi ke Damaskus.

Berdasarkan pengumuman dari Kantor Berita Nasional Lebanon, selama kunjungan ini, Wakil Perdana Menteri negara tersebut mengadakan serangkaian pertemuan dengan pejabat rezim al-Jolani, termasuk "As'ad al-Shaibani," Menteri Luar Negeri, dan "Mazhar al-Weis," Menteri Kehakiman Suriah. Dalam pertemuan-pertemuan ini, berkas bersama, termasuk masalah tahanan, orang hilang, dan perbatasan, diperiksa.

Dalam pertemuan-pertemuan ini, pentingnya kelanjutan koordinasi dan pengembangan hubungan di bidang politik, keamanan, yudisial, dan ekonomi juga ditekankan.

Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa "Kunjungan ini dilakukan dalam kerangka kepentingan bersama kedua negara untuk memperkuat dialog dan komunikasi serta menekankan kemauan kedua belah pihak untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang lebih baik."