Malam Pertama Peringatan Syahidnya Sayidah Fathimah Zahra digelar bersama Ayatullah Khamenei

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Malam pertama rangkaian majelis duka memperingati hari-hari syahadah Sayidah Fathimah Zahra sa. digelar pada Jumat malam (21/11), di Husainiyah Imam Khomeini ra dengan kehadiran Pemimpin Revolusi Islam, Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei, serta ribuan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam majelis tersebut, Hujjatul Islam Rahim Syarafi menyampaikan ceramah dengan merujuk ayat-ayat Alquran dan menjelaskan strategi musuh terhadap masyarakat Islam, seperti upaya memecah-belah umat, infiltrasi, penyebaran keraguan dan syubhat, serta tekanan ekonomi. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan menghadapi rencana musuh yang ingin melemahkan ketahanan masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan marasi dan doa oleh Haj Saeed Haddadian, yang menyampaikan lantunan duka mengenang Sayidah Fathimah Zahra sa.