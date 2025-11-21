Araqi: Kami lebih siap dibanding perang sebelumnya; kami mendukung kesepakatan yang adil

Menurut laporan dari kantor berita Abna, "Seyed Abbas Araqchi," Wakil Menteri Luar Negeri negara kami, dalam wawancara dengan The Economist, menanggapi pertanyaan mengenai kesiapan untuk kemungkinan serangan oleh rezim Zionis, mengatakan: "Kami lebih siap dibanding perang sebelumnya, dan rudal kami lebih baik dalam hal kuantitas dan kualitas."

Dia menambahkan: "Kami tidak ingin perang, dan cara terbaik untuk mencegahnya adalah dengan bersiap untuk itu."

Menekankan bahwa Republik Islam Iran mendukung kesepakatan yang adil dan seimbang, Araqchi mengatakan: "Amerika ingin mendikte tuntutan mereka."

Wakil Menteri Luar Negeri negara kami melanjutkan: "Kami belajar banyak pelajaran selama perang 12 hari, kami mengenali titik lemah dan kuat kami, serta titik lemah rezim Zionis; kami telah mengerjakan semua masalah ini dan sepenuhnya siap. Bahkan lebih siap dibanding terakhir kali."

Sebelumnya, menanggapi disetujuinya resolusi anti-Iran di Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Araqchi mengatakan: "Negara-negara ini, dengan tindakan mereka ini dan mengabaikan interaksi dan niat baik Iran, merusak kredibilitas dan independensi Badan tersebut dan menyebabkan gangguan dalam proses interaksi dan kerja sama antara Badan dan Iran."

Dia menambahkan: "Hari ini, telah diumumkan secara resmi kepada Direktur Jenderal IAEA melalui surat bahwa pemahaman ini tidak lagi valid dan dianggap telah berakhir."