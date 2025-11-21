Reaksi Keras Kuwait terhadap Serangan Rezim Zionis ke Gaza

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Sharq, Kementerian Luar Negeri Kuwait mengeluarkan pernyataan sebagai respons terhadap serangan rezim Zionis ke Gaza.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Kuwait mengutuk keras serangan Israel ke Gaza."

Kementerian Luar Negeri, dalam pernyataannya, menekankan perlunya sinergi oleh komunitas internasional untuk menghentikan serangan-serangan ini yang melemahkan keamanan dan stabilitas kawasan, dan menegaskan pentingnya Dewan Keamanan melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan menjamin kepatuhan penuh terhadap resolusi-resolusi internasional terkait.

Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Kuwait menegaskan: "Kuwait mengutuk keras serangan Israel ke Jalur Gaza dan menganggapnya sebagai pengabaian terang-terangan terhadap semua upaya regional dan internasional untuk menghentikan konflik dan mengembalikan keamanan dan stabilitas ke kawasan."

Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa tindakan-tindakan ini merupakan pengabaian terhadap implementasi resolusi-resolusi internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan nomor 2803 tahun 2025.