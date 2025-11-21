Pejabat AS: Waktunya Telah Tiba untuk Mengakhiri Perang Ukraina

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, perwakilan AS di Dewan Keamanan PBB mengatakan: "Saya berharap kita semua sepakat bahwa perang Ukraina tidak akan berakhir dengan solusi militer."

Dia menambahkan: "Biaya yang ditanggung oleh semua pihak dalam perang Ukraina sangat menghancurkan, dan waktunya telah tiba untuk mengakhiri perang ini."

Pejabat AS tersebut menyatakan: "Kami akan terus memberikan senjata kepada Ukraina untuk membela diri."

Dia menjelaskan: "Jika Rusia terus mengabaikan permintaan gencatan senjata, kami mungkin akan memaksakan biaya ekonomi yang lebih besar pada negara tersebut."

Gedung Putih sebelumnya telah menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina sedang berlangsung dan Presiden Trump mendukung rencana perdamaian yang diajukan.

Gedung Putih juga mengumumkan bahwa Trump kecewa dengan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik di Ukraina.