Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Russia Al-Youm, sumber-sumber Ukraina mengklaim telah mendapatkan rencana perdamaian 28 poin AS untuk pembentukan gencatan senjata di negara tersebut.
Berdasarkan klaim sumber Ukraina, rencana AS mencakup poin-poin berikut:
Memberikan jaminan keamanan bersyarat kepada Ukraina;
Ukraina menetapkan netralitas dan penarikan diri dari NATO dalam konstitusi, dan NATO mengonfirmasi bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggotanya;
Pembatasan jumlah angkatan bersenjata Ukraina menjadi 600.000 personel;
Ukraina tetap menjadi negara bebas senjata nuklir;
Pengakuan kedaulatan Rusia atas Semenanjung Krimea dan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk;
Provinsi Kherson dan Zaporizhzhia "dibekukan" di sepanjang garis konflik militer;
Pembentukan zona penyangga non-militer di bawah kendali Rusia;
Kedua belah pihak berkomitmen untuk tidak mengubah perbatasan dengan kekerasan;
Pencegahan penempatan pasukan NATO di Ukraina;
Penempatan jet tempur NATO di Polandia;
Memulai pembicaraan keamanan antara Amerika Serikat, NATO, dan Rusia, serta pembentukan kelompok kerja Amerika Serikat-Rusia;
Rusia secara hukum menetapkan kebijakan non-agresi terhadap Ukraina dan Eropa;
Memulai proyek investasi besar oleh AS dan Eropa untuk rekonstruksi Ukraina;
Pengalokasian $100 miliar dari aset Rusia yang dibekukan untuk rekonstruksi, dengan 50% keuntungannya diterima oleh Amerika Serikat;
Eropa menambahkan $100 miliar lagi;
Sisa aset Rusia yang dibekukan dialokasikan untuk proyek bersama AS-Rusia;
Pembentukan Dana Pembangunan Ukraina, berinvestasi dalam infrastruktur, sumber daya, dan teknologi;
Pencabutan sanksi terhadap Rusia secara bertahap;
Kembalinya Rusia ke Kelompok Delapan (G8);
Kerja sama ekonomi jangka panjang antara Rusia dan AS;
Pertukaran tahanan yang komprehensif dan pemulangan warga sipil dan anak-anak;
Program kemanusiaan dan penyatuan kembali keluarga;
Program pendidikan tentang toleransi;
Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dengan pembagian listrik secara merata antara Rusia dan Ukraina;
Bantuan AS untuk rekonstruksi infrastruktur gas Ukraina;
Penyelenggaraan pemilihan presiden di Ukraina 100 hari setelah penandatanganan perjanjian;
Amnesti penuh bagi semua peserta perang;
Perjanjian ini mengikat secara hukum;
Pengawasan dilakukan oleh "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Donald Trump;
Pelanggaran perjanjian akan berujung pada sanksi;
Setelah penandatanganan dokumen, gencatan senjata segera dan penarikan pasukan ke posisi yang disepakati dilakukan.
