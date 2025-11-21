  1. Home
Detail Rencana Trump untuk Gencatan Senjata di Ukraina

21 November 2025 - 21:26
News ID: 1752713
Source: ABNA
Sumber-sumber Ukraina mengungkap detail rencana Presiden AS untuk gencatan senjata di negara tersebut.

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Russia Al-Youm, sumber-sumber Ukraina mengklaim telah mendapatkan rencana perdamaian 28 poin AS untuk pembentukan gencatan senjata di negara tersebut.

Berdasarkan klaim sumber Ukraina, rencana AS mencakup poin-poin berikut:

  • Memberikan jaminan keamanan bersyarat kepada Ukraina;

  • Ukraina menetapkan netralitas dan penarikan diri dari NATO dalam konstitusi, dan NATO mengonfirmasi bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggotanya;

  • Pembatasan jumlah angkatan bersenjata Ukraina menjadi 600.000 personel;

  • Ukraina tetap menjadi negara bebas senjata nuklir;

  • Pengakuan kedaulatan Rusia atas Semenanjung Krimea dan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk;

  • Provinsi Kherson dan Zaporizhzhia "dibekukan" di sepanjang garis konflik militer;

  • Pembentukan zona penyangga non-militer di bawah kendali Rusia;

  • Kedua belah pihak berkomitmen untuk tidak mengubah perbatasan dengan kekerasan;

  • Pencegahan penempatan pasukan NATO di Ukraina;

  • Penempatan jet tempur NATO di Polandia;

  • Memulai pembicaraan keamanan antara Amerika Serikat, NATO, dan Rusia, serta pembentukan kelompok kerja Amerika Serikat-Rusia;

  • Rusia secara hukum menetapkan kebijakan non-agresi terhadap Ukraina dan Eropa;

  • Memulai proyek investasi besar oleh AS dan Eropa untuk rekonstruksi Ukraina;

  • Pengalokasian $100 miliar dari aset Rusia yang dibekukan untuk rekonstruksi, dengan 50% keuntungannya diterima oleh Amerika Serikat;

  • Eropa menambahkan $100 miliar lagi;

  • Sisa aset Rusia yang dibekukan dialokasikan untuk proyek bersama AS-Rusia;

  • Pembentukan Dana Pembangunan Ukraina, berinvestasi dalam infrastruktur, sumber daya, dan teknologi;

  • Pencabutan sanksi terhadap Rusia secara bertahap;

  • Kembalinya Rusia ke Kelompok Delapan (G8);

  • Kerja sama ekonomi jangka panjang antara Rusia dan AS;

  • Pertukaran tahanan yang komprehensif dan pemulangan warga sipil dan anak-anak;

  • Program kemanusiaan dan penyatuan kembali keluarga;

  • Program pendidikan tentang toleransi;

  • Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dengan pembagian listrik secara merata antara Rusia dan Ukraina;

  • Bantuan AS untuk rekonstruksi infrastruktur gas Ukraina;

  • Penyelenggaraan pemilihan presiden di Ukraina 100 hari setelah penandatanganan perjanjian;

  • Amnesti penuh bagi semua peserta perang;

  • Perjanjian ini mengikat secara hukum;

  • Pengawasan dilakukan oleh "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Donald Trump;

  • Pelanggaran perjanjian akan berujung pada sanksi;

  • Setelah penandatanganan dokumen, gencatan senjata segera dan penarikan pasukan ke posisi yang disepakati dilakukan.

