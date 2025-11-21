Kallas: "Kami Sanksi Abdelrahim Dagalo"; Kami Berupaya Mendukung Ukraina

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip kantor berita Al Jazeera, Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, mengumumkan: "Kami telah memberikan sanksi kepada Abdelrahim Dagalo, orang nomor dua komando Pasukan Dukungan Cepat di negara Sudan."

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa melanjutkan mengenai hal ini: "Untuk keberhasilan rencana perdamaian apa pun, rencana tersebut harus mendapat dukungan dari Ukraina dan Eropa. Sanksi sangat memukul Rusia, dan lebih banyak tindakan sedang dalam perjalanan. Kami memiliki rencana dua tahap yang jelas: melemahkan Rusia dan mendukung Ukraina."

Kaja Kallas kemudian mengklaim: "Tekanan harus ditempatkan pada agresor, bukan pada korban, karena memberi imbalan pada agresi hanya akan mendorongnya lebih jauh."