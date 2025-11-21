  1. Home
Rusia: Zelensky Tidak Bersedia Mundur Meskipun Kerugian Besar

21 November 2025 - 21:25
News ID: 1752711
Source: ABNA
Duta Besar Rusia untuk PBB menyatakan bahwa Presiden Ukraina tidak bersedia menerima kehilangan kota-kota dalam perang dengan Rusia dan tidak memerintahkan pasukannya untuk mundur.

Menurut laporan kantor berita Abna, Vasily Nebenzya mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Ukraina: "Volodymyr Zelensky memerintahkan angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan posisi mereka hingga prajurit terakhir dan tidak bersedia kehilangan kota-kota Ukraina."

Dia mengatakan: "Terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah besar pasukan Ukraina telah dikepung, meskipun kerugian sangat tinggi, mobilisasi paksa, dan risiko bagi warga sipil, pemimpin rezim Kyiv tidak bersedia menerima kehilangan kota dan mencegah penarikan pasukan."

Nebenzya menambahkan: "Taktik kepemimpinan Ukraina ini tidak ada hubungannya dengan kenyataan di medan perang dan semata-mata bersifat politis."

