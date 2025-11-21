Menurut laporan kantor berita Abna, Vasily Nebenzya mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Ukraina: "Volodymyr Zelensky memerintahkan angkatan bersenjata Ukraina untuk mempertahankan posisi mereka hingga prajurit terakhir dan tidak bersedia kehilangan kota-kota Ukraina."

Dia mengatakan: "Terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah besar pasukan Ukraina telah dikepung, meskipun kerugian sangat tinggi, mobilisasi paksa, dan risiko bagi warga sipil, pemimpin rezim Kyiv tidak bersedia menerima kehilangan kota dan mencegah penarikan pasukan."

Nebenzya menambahkan: "Taktik kepemimpinan Ukraina ini tidak ada hubungannya dengan kenyataan di medan perang dan semata-mata bersifat politis."