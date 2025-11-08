  1. Home
Penerbitan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu di Turki

8 November 2025 - 09:49
News ID: 1747845
Source: ABNA
Media Turki melaporkan penerbitan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri rezim Zionis di negara tersebut.

Menurut kantor berita Abna yang mengutip kantor berita Anadolu, Jaksa Agung di Istanbul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis.

Berdasarkan laporan ini, Jaksa Agung di Istanbul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 37 tersangka, termasuk penjahat perang Benjamin Netanyahu, atas tuduhan genosida.

Penerbitan surat perintah penangkapan Netanyahu di Turki terjadi sementara Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Perang rezim Zionis tahun lalu.

Penggunaan kelaparan sebagai senjata, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya adalah di antara kejahatan yang dilakukan oleh Netanyahu dan para pemimpin rezim Zionis lainnya di Gaza dan Palestina.

