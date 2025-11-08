Sardar Naeini: Pertahanan Suci 12 Hari Benar-benar Mengacaukan Perhitungan Musuh

Menurut kantor berita Abna, kursus pengembangan kapabilitas untuk manajer dan pejabat hubungan masyarakat dan propaganda area perlawanan Basij IRGC Ansar al-Reza (saw) dari Khorasan Selatan diselenggarakan selama tiga hari di kota suci Mashhad dengan partisipasi Sardar Naeini, Juru Bicara dan Wakil Hubungan Masyarakat IRGC, dan Sardar Mohebbi, Wakil Kebudayaan dan Propaganda IRGC.

Sardar Naeini, Wakil Hubungan Masyarakat IRGC, dalam kursus ini, memperingati para martir kekuatan nasional, mengatakan: "Mayor Jenderal Martir Salami memiliki pengetahuan yang tinggi dan keterampilan berbicara yang luar biasa dalam pidato-pidatonya, dan beliau menyampaikan konten yang bermanfaat dan efektif dengan sangat kaya, berbobot, akurat, dan mendalam."

Menyatakan bahwa salah satu indikator kekalahan adalah ketika penyerang meminta gencatan senjata, dia berkata: "Kami pasti menang dalam perang yang dipaksakan selama 12 hari."

Wakil Hubungan Masyarakat IRGC mengatakan: "Agresi dan perang yang dipaksakan selama 12 hari rezim Israel terhadap Iran dikutuk oleh 120 negara di dunia, pemerintah mereka, dan badan-badan pemerintah mereka."

Sardar Naeini merujuk pada dukungan bangsa Iran selama perang yang dipaksakan 12 hari dan menjelaskan: "Ketahanan ekonomi dan sosial, dukungan rakyat terhadap pemerintah dan sistem, persatuan dan kohesi nasional, dukungan pemerintah, dan kekuatan angkatan bersenjata sangat efektif dalam kemenangan kami dalam perang yang dipaksakan 12 hari."

Juru Bicara IRGC, merujuk pada penargetan gedung Radio dan Televisi Republik Islam (IRIB) oleh rezim Zionis dalam perang 12 hari, mengatakan: "Ketahanan psikologis sangat penting dalam perang; meskipun gedung IRIB menjadi sasaran dan berbagai bagian berita serta infrastruktur organisasi rusak, penyampaian narasi yang benar dan informasi tidak terhenti, melainkan berlanjut dengan kuat."

Sardar Naeini menyatakan: "Bantuan ilahi, peran efektif Pemimpin Tertinggi Revolusi dalam komando perang dan kohesi nasional, narasi perang yang benar, persatuan berbagai lapisan masyarakat (Persatuan Suci), dan kekuatan angkatan bersenjata adalah faktor-faktor keberhasilan dan kemenangan kami dalam perang yang dipaksakan 12 hari."