Jika kita tidak melawan Zionis, mereka akan memaksakan perdamaian atau perang kepada kita

Menurut wartawan Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen (Majelis Syura Islam), dalam pertemuan dengan aktivis ekonomi Pakistan dan Iran, mengatakan: "Dalam perang 12 hari Iran dengan rezim Zionis, bangsa Pakistan, dengan semangat mencari kebenaran, keadilan, dan pemahaman yang mendalam dan akurat serta diagnosis yang tepat waktu, maju dan mendukung serta membela bangsa, pemerintah, dan angkatan bersenjata Iran, dan mereka melakukan ini di semua arena politik di tingkat regional dan internasional dan di mata publik."

Dia menambahkan: "Dukungan cerdas dan kebijaksanaan bangsa Pakistan ini akan selalu tetap dalam pikiran, semangat, dan jiwa bangsa Iran. Oleh karena itu, saya menganggap sebagai tugas saya untuk mengucapkan terima kasih, dan pada masa itu, saya memutuskan bahwa perjalanan luar negeri pertama saya setelah pertempuran 12 hari itu adalah ke Pakistan untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih ini secara langsung, dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kesuksesan ini tercapai."

Ketua Parlemen menekankan: "Rezim Zionis, selama hampir 80 tahun sejak tahun 1948 hingga sekarang, yang didirikan di wilayah pendudukan dengan resolusi Dewan Keamanan dan tumor kanker ini terbentuk, selalu menekan umat Islam, terutama rakyat Palestina, dan melakukan pembunuhan dan kejahatan, yang puncaknya kita saksikan di Gaza."

Hari ini, masalah Palestina bukan hanya masalah Islam, tetapi masalah kemanusiaan dan global

Ghalibaf, menyampaikan salam kepada rakyat Gaza, menyatakan: "Rakyat Palestina telah berdiri teguh dengan gagah berani dalam dua tahun terakhir, mereka telah memberikan syuhada tetapi tidak menyerah. Hari ini, masalah Palestina bukan hanya masalah Islam, tetapi masalah kemanusiaan dan global, dan bahkan didukung di universitas-universitas Amerika." Dia menambahkan: "Rezim Zionis masih mengejar ekspansi teritorial dan tujuan utamanya adalah penghapusan setiap negara Islam yang independen dan kuat di kawasan, karena menganggap negara seperti itu sebagai ancaman bagi kelangsungan hidupnya."

Ketua Parlemen menyatakan: "Jika kita tidak melawan rezim Zionis, mereka akan memaksakan perdamaian yang dipaksakan seperti Rencana Abraham atau perang. Mereka tidak memiliki logika lain selain kekuatan dan kekuasaan, oleh karena itu kita harus melawan mereka dan memberikan tanggapan yang menghancurkan."

Dia melanjutkan: "Dalam agresi yang dimulai oleh rezim Zionis dan di mana Amerika Serikat juga terlibat langsung, Iran Islam untuk pertama kalinya berdiri melawan rezim ini atas nama umat Islam dan memberikan tanggapan yang menghancurkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah rezim tidak sah ini, Tel Aviv dan pusat-pusat militernya menjadi sasaran dengan akurasi dan volume tinggi. Dampak dari tanggapan ini terlihat pada hari keenam dan ketujuh perang, dan mereka mencari gencatan senjata. Dalam hal ini, Wakil Presiden Amerika Serikat meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran untuk mencapai gencatan senjata."

Anda memulai perang, dan akhir dari perang adalah milik kami

Kepala kekuasaan legislatif menyatakan: "Tanggapan Iran jelas; Anda memulai perang, dan akhir dari perang adalah milik kami. Perang akan berakhir ketika kami melancarkan serangan terakhir." Dia menambahkan: "Ketika Amerika Serikat menyerang Iran bertentangan dengan hukum internasional dan menjatuhkan 14 bom pada fasilitas nuklir, dalam waktu kurang dari 24 jam, 14 rudal berat Iran mendarat di markas komando Amerika (CENTCOM) dan bahkan radar pusat mereka menjadi sasaran."

Ghalibaf menyatakan: "Persatuan umat Islam dan kohesi pemerintah Muslim adalah tugas agama dan ilahi. Umat Islam harus menaikkan biaya tindakan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis bagi negara-negara yang berusaha melakukannya."

Dia menambahkan: "Meskipun semua sanksi dan tekanan, Iran telah mencapai kemajuan signifikan di bidang ilmiah, terutama industri nuklir. Pencapaian ini adalah hasil dari kemampuan dan kecerdasan pemuda Iran."

Ketua Parlemen menekankan: "Iran tidak akan pernah mengejar senjata nuklir, tetapi akan menggunakan pengetahuan dan teknologinya di bidang medis dan kesehatan. Iran berada di garis depan teknologi nano dan bio, dan pengembangan bidang ini membutuhkan upaya berkelanjutan dan kerjasama ilmiah, termasuk dengan Pakistan."