  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Araghchi: Rezim Israel adalah Sumber Utama Ketidakstabilan di Kawasan Kita

8 November 2025 - 09:51
News ID: 1747851
Source: ABNA
Araghchi: Rezim Israel adalah Sumber Utama Ketidakstabilan di Kawasan Kita

Menteri Luar Negeri bereaksi terhadap pernyataan Netanyahu baru-baru ini yang mengatakan "Jika Israel tidak ada di sini, Timur Tengah tidak akan ada", dan mengatakan: "Rezim Israel adalah sumber utama ketidakstabilan di kawasan kita."

Menurut kantor berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, bereaksi terhadap pernyataan baru-baru ini dari Perdana Menteri rezim Zionis yang mengatakan "Jika Israel tidak ada di sini, Timur Tengah tidak akan ada", dan menulis dengan nada menyindir:

"Yang disebut 'Jangkar Keamanan di Timur Tengah' ini:

  • Diburu atas tuduhan genosida dan kejahatan perang;

  • Telah memaksakan sistem apartheid kepada 7,5 juta warga Palestina;

  • Telah mengebom 7 negara dalam setahun terakhir;

  • Dan telah menduduki wilayah Palestina, Lebanon, dan Suriah.

Rezim Israel adalah sumber utama ketidakstabilan di kawasan kita."

Your Comment

You are replying to: .
captcha