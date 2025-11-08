Araghchi: Rezim Israel adalah Sumber Utama Ketidakstabilan di Kawasan Kita

Menurut kantor berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, bereaksi terhadap pernyataan baru-baru ini dari Perdana Menteri rezim Zionis yang mengatakan "Jika Israel tidak ada di sini, Timur Tengah tidak akan ada", dan menulis dengan nada menyindir:

"Yang disebut 'Jangkar Keamanan di Timur Tengah' ini:

Diburu atas tuduhan genosida dan kejahatan perang;

Telah memaksakan sistem apartheid kepada 7,5 juta warga Palestina;

Telah mengebom 7 negara dalam setahun terakhir;

Dan telah menduduki wilayah Palestina, Lebanon, dan Suriah.

Rezim Israel adalah sumber utama ketidakstabilan di kawasan kita."