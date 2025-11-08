Pengesahan Piagam Cyrus melambangkan kelangsungan kehadiran Iran dalam hati nurani peradaban manusia

Menurut kantor berita Abna, Masoud Pezeshkian, Presiden negara kita, menulis di jejaring sosial X: "Pengesahan Piagam Cyrus di UNESCO adalah tanda kelangsungan kehadiran Iran dalam hati nurani peradaban manusia. Iran adalah sumber budaya dialog, toleransi, keadilan, dan koeksistensi. Iran Islam hari ini pun dapat menjadi inspirasi bagi perdamaian dan solidaritas di kawasan dan dunia."