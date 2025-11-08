Trump: Perang di Ukraina akan berakhir

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam konferensi pers dengan Viktor Orbán, Perdana Menteri Hongaria, mengatakan: "Saya dan Orbán sepakat bahwa perang di Ukraina akan berakhir."

Dia menambahkan: "Saya dan Orbán akan membahas situasi di Ukraina dan masalah pasokan energi. Kami sedang mempertimbangkan pembebasan Hongaria dari sanksi minyak Rusia."

Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa ia akan membahas kemungkinan bertemu Putin dengan Orbán, mengatakan: "Berlanjutnya konflik di Ukraina adalah alasan mengapa KTT dengan Putin belum diadakan sejauh ini."

Dalam bagian lain dari pernyataannya, Trump mengatakan: "Saya mewarisi perang Ukraina dari mantan Presiden AS Joe Biden, tetapi saya bertekad untuk mengakhirinya, seperti yang saya lakukan pada delapan konflik sebelumnya."

Mengenai prospek mencapai kesepakatan di Ukraina, Presiden Amerika Serikat mengatakan: "Kadang-kadang pihak-pihak harus diizinkan untuk berperang, tetapi konflik akan berakhir dalam waktu yang tidak terlalu lama."

Menanggapi pertanyaan seorang wartawan tentang kemungkinan bertemu dengan Presiden Putin di Budapest, dia berkata: "Selalu ada kesempatan baik untuk bertemu."

Trump menghindari jawaban langsung atas pertanyaan apakah Hongaria harus "diizinkan" membeli minyak Rusia.

Mengenai permintaannya kepada Hongaria untuk menghentikan pembelian minyak Rusia, Presiden Amerika Serikat mengatakan: "Kami sedang mempertimbangkan hal ini karena sulit bagi mereka untuk mendapatkan minyak dari negara lain."

Perdana Menteri Hongaria juga mengatakan dalam konferensi pers tersebut: "Kami di sini untuk memulai babak baru dengan Amerika Serikat setelah kerusakan yang ditimbulkan oleh pemerintahan sebelumnya pada tingkat hubungan antara kedua negara."

Dia menambahkan: "Di antara masalah yang akan dibahas dalam pertemuan saya hari ini dengan Trump adalah berkas minyak dan gas Rusia."

Orbán berkata: "Jika Hongaria menghentikan penerimaan minyak dan gas dari Rusia, konsekuensinya bagi rakyat Hongaria dan ekonomi negara harus jelas."

Perdana Menteri Hongaria selanjutnya menyatakan: "Saya akan berbicara dengan Trump tentang kontribusi yang dapat diberikan Hongaria dalam negosiasi perdamaian Ukraina."

Orbán berkata: "Selain Hongaria, semua negara Eropa ingin perang di Ukraina berlanjut. Amerika Serikat dan Hongaria adalah satu-satunya dua negara Barat yang menyerukan perdamaian di Ukraina. Semua kecuali Amerika Serikat dan Hongaria lebih memilih perang berlanjut dan banyak yang percaya bahwa Ukraina mampu menang, tetapi ini adalah kurangnya pemahaman."

Dia menambahkan: "Banyak negara Eropa menentang pecahnya perang di Ukraina, tetapi pemerintahan Amerika sebelumnya menekan mereka untuk mendukung perang."

Perdana Menteri Hongaria mengatakan: "Saya memahami tekad Trump saat ini untuk melakukan segala yang mungkin untuk menghentikan konflik di Ukraina."

Orbán menyatakan: "Saya datang ke Amerika untuk membantu upaya Trump sebisa mungkin untuk membangun perdamaian."