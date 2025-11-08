AS menghapus nama Al-Joulani dari daftar sanksi

Menurut kantor berita Abna, Tammy Piggott, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, mengumumkan: "Pada tanggal 6 November (15 Aban), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi, yang dirancang atas inisiatif Amerika Serikat, untuk menghapus nama Ahmad al-Sharaa dan Anas Hassan Khattab, Menteri Dalam Negeri Suriah, dari daftar sanksi."

Dia menambahkan: "Hari ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat telah memutuskan untuk mengeluarkan Ahmad al-Sharaa, yang terdaftar dengan nama Mohammad al-Joulani dalam daftar 'Teroris Global yang Ditunjuk Khusus' (SDGT) di bawah Perintah Eksekutif 13224, dari daftar ini. Selain itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat menghapus Anas Hassan Khattab dari daftar SDGT sesuai dengan Perintah Eksekutif yang sama (dengan amandemen berikutnya)."