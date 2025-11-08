  1. Home
AS menghapus nama Al-Joulani dari daftar sanksi

8 November 2025 - 09:48
News ID: 1747843
Source: ABNA
Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan negara tersebut telah menghapus nama Abu Mohammad al-Joulani dari daftar "Teroris Global yang Ditunjuk Khusus" (SDGT).

Menurut kantor berita Abna, Tammy Piggott, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, mengumumkan: "Pada tanggal 6 November (15 Aban), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi, yang dirancang atas inisiatif Amerika Serikat, untuk menghapus nama Ahmad al-Sharaa dan Anas Hassan Khattab, Menteri Dalam Negeri Suriah, dari daftar sanksi."

Dia menambahkan: "Hari ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat telah memutuskan untuk mengeluarkan Ahmad al-Sharaa, yang terdaftar dengan nama Mohammad al-Joulani dalam daftar 'Teroris Global yang Ditunjuk Khusus' (SDGT) di bawah Perintah Eksekutif 13224, dari daftar ini. Selain itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat menghapus Anas Hassan Khattab dari daftar SDGT sesuai dengan Perintah Eksekutif yang sama (dengan amandemen berikutnya)."

