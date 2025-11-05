Fasher di Ambang Kehancuran Kemanusiaan: Ribuan Warga Sipil Terkepung Ketakutan dan Kelaparan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Setelah kota Fasher di Darfur Utara jatuh ke tangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), ribuan warga sipil kini hidup dalam kepungan ketakutan, kelaparan, dan kekacauan. Kota ini, yang selama lebih dari satu tahun menahan blokade dan kelaparan, kini menjadi simbol baru tragedi kemanusiaan dan kejahatan perang di Sudan.

Menurut laporan medis dan saksi mata, terjadi pembunuhan massal, penyiksaan, dan eksekusi lapangan terhadap warga sipil. Banyak jenazah menumpuk di jalan-jalan tanpa bisa dikuburkan. Organisasi HAM dan PBB memperingatkan terjadinya bencana kemanusiaan besar, dengan lebih dari 170.000 warga masih terperangkap tanpa makanan, air, obat, atau jalan keluar.

Komite Dokter Sudan melaporkan bahwa sedikitnya 2.000 warga sipil tewas dalam dua hari pertama setelah RSF memasuki kota, sementara puluhan ribu lainnya mengungsi ke daerah sekitar dalam kondisi memprihatinkan. Fasher kini menjadi wajah nyata penderitaan rakyat Sudan akibat perang saudara yang tak kunjung usai.