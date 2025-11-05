Zahran Mamdani, Muslim Pertama dalam Sejarah Terpilih Jadi Wali Kota New York

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Untuk pertama kalinya dalam sejarah New York, politisi Muslim dari Partai Demokrat, Zahran Mamdani, terpilih sebagai wali kota setelah meraih suara mayoritas dalam pemilu yang digelar Selasa kemarin.

Menurut laporan media AS, Mamdani yang berusia 34 tahun mengalahkan kandidat Partai Republik Curtis Sliwa dan mantan gubernur Andrew Cuomo yang maju secara independen, dengan perolehan sekitar 50,4% suara.

Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi komunitas Muslim di Amerika Serikat. Dikenal dengan pandangan sosial progresif, Mamdani disebut sebagai simbol keberagaman politik di New York. Pemilu kali ini juga mencatat tingkat partisipasi tertinggi warga dalam beberapa dekade terakhir.