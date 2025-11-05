Trump Tanggapi Kemenangan Mamdani: “Bukan Hal yang Baik!”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya angkat bicara soal kemenangan Zahran Mamdani, wali kota Muslim pertama New York. Ia menyebut hasil pemilihan itu sebagai “kejutan yang tidak menyenangkan bagi Partai Republik — bahkan mungkin bagi siapa pun.”

Dalam pertemuan dengan senator-senator Republik, Trump mengaku kecewa dan menilai kekalahan partainya dipicu oleh penutupan pemerintahan federal. Ia juga menyinggung bahwa tidak munculnya namanya di surat suara menjadi salah satu faktor utama kekalahan GOP.

Trump sebelumnya berulang kali menyerang Mamdani, menyebutnya sebagai “komunis” dan memperingatkan bahwa kemenangan politisi muda Demokrat itu bisa membuat New York kehilangan dana federal. Namun, hasil pemilu menunjukkan sebaliknya — Mamdani menang telak, membawa pesan perubahan dan keadilan sosial yang luas disambut warga kota.