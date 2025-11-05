AS Desak Pelucutan Senjata Hizbullah, Israel di Ambang Petualangan Baru — Perlawanan di Garda Depan Pertahanan Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan Amerika Serikat dan Israel terhadap Lebanon meningkat tajam. Washington disebut tengah menekan Beirut agar melucuti senjata Hizbullah dan membuka jalur negosiasi langsung dengan Tel Aviv, sementara ancaman militer Israel terhadap Lebanon terus menguat.

Menurut laporan al-Akhbar, AS secara terang-terangan menyingkirkan resolusi 1701 PBB dan mengklaim bahwa mekanisme internasional tak lagi mampu membatasi Israel. Langkah ini dipandang sebagai bentuk dukungan total terhadap kebijakan agresif Tel Aviv serta upaya untuk menimpakan tanggung jawab konflik mendatang kepada pemerintah Lebanon.

Pengamat menilai, AS dan Israel kini tengah menyiapkan skema politik–keamanan untuk menyingkirkan Hizbullah dari perbatasan selatan. Namun pengalaman dua dekade terakhir menunjukkan bahwa setiap kali Lebanon menjauh dari perlawanan, kedaulatannya justru terancam. Meski dibayang-bayangi ancaman invasi baru, kekuatan Hizbullah di medan perlawanan tetap menjadi faktor utama yang menjaga keseimbangan dan mencegah kehancuran kedaulatan Lebanon.