Zahran Mamdani Usai Menang Pilkada New York: Kota Ini Menunjukkan Jalan untuk Mengalahkan Trump

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Wali Kota terpilih New York, Zahran Mamdani, menyebut kemenangan telaknya sebagai bukti bahwa New York mampu menunjukkan jalan untuk mengalahkan Donald Trump dan politik kebencian yang dibawanya.

Dalam pidato kemenangannya, Mamdani — politisi muda Muslim dan sosialis dari Partai Demokrat — mengatakan, “Jika ada kota yang bisa menunjukkan kepada bangsa ini bagaimana mengalahkan Trump, itu adalah New York — kota yang dulu membesarkannya.”

Ia menegaskan, di tengah situasi politik yang gelap dan penuh perpecahan, New York akan menjadi simbol harapan dan pencerahan bagi seluruh Amerika.