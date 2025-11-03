Sheikh Zakzaky Peringatkan Bahaya Penyalahgunaan Media Sosial: Harus Bertindak dengan Kejujuran dan Akhlak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemimpin Gerakan Islam Nigeria, Sheikh Ibrahim Zakzaky, menyayangkan penyalahgunaan media dan jejaring sosial untuk menebar perpecahan di tengah umat Islam.

Berbicara dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Forum Media Gerakan Islam di Abuja, Zakzaky menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dan beretika.

Ia menyerukan agar para aktivis media Islam memegang teguh kejujuran dan etika dalam menyampaikan pesan gerakan, serta mengingatkan bahwa kejujuran dan moralitas adalah inti dari seluruh aktivitas keagamaan.