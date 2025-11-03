Peringatan Fatimiyah Pertama Digelar di Kantor Mendiang Ayatullah Fazel Lankarani

Kantor Berita Iternasional Ahlulbait -ABNA- Majelis duka memperingati hari-hari Fatimiyah pertama digelar di Huseiniyah Kantor Mendiang Ayatullah Agung Fazel Lankarani di Qom, dihadiri ulama, pengajar hauzah, dan para pecinta Ahlulbait as.

Dalam acara tersebut, Hujjatul Islam Ali Nazari Monfared menekankan peran besar Ayatullah Lankarani dalam menghidupkan budaya Fatimiyah dan pentingnya menyelenggarakan majelis Ahlulbait as sepanjang tahun. Ia menegaskan bahwa Sayidah Zahra sa adalah teladan sempurna iman, kesucian, dan pembelaan terhadap wilayah, serta menekankan agar tradisi majelis Fatimiyah terus dilestarikan sebagai cahaya hidayah bagi umat.