Ayatullah Nouri Hamedani Tekankan Ajaran Ahlulbait as tentang Perdamaian dan Pemaafan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pesannya kepada pertemuan dengan para pejabat dan staff Setad Sabr (lembaga nasional di bawah kekuasaan kehakiman yang berfokus pada penyelesaian sengketa sosial secara damai tanpa harus melalui pengadilan), Ayatullah Nouri Hamedani menegaskan pentingnya ajaran Ahlulbait as dalam membangun budaya perdamaian, rekonsiliasi, dan kasih sayang sosial.

Beliau menyebut bahwa masyarakat Islam kini lebih dari sebelumnya membutuhkan “ishlah dzat al-bain” (perdamaian dan perbaikan hubungan), sebab musuh dan setan mencari jalan masuk melalui perpecahan dan prasangka.

Ayatullah Hamedani menekankan bahwa pemaafan dan perdamaian bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman dan akhlak. Ia juga menyeru ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah untuk berperan aktif dalam memperkuat semangat saling memaafkan dan solidaritas sosial.