Dua Tokoh Iran Masuk Daftar Peringatan UNESCO

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dua tokoh besar Iran di bidang tasawuf dan filsafat, Bayazid Bastami dan Allamah Thabathaba’i, resmi dimasukkan dalam daftar peringatan UNESCO untuk periode 2026–2027.

UNESCO menetapkan peringatan 1150 tahun wafat Bayazid Bastami, guru besar tasawuf Islam, dengan dukungan Armenia, Tajikistan, dan Turki; serta peringatan 100 tahun kehidupan ilmiah Allamah Thabathaba’i, penulis Ushul-e Falsafeh wa Ravesh-e Realism (Prinsip Filsafat dan Metode Realisme), dengan dukungan Azerbaijan, Irak, dan Pakistan.