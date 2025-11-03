Segera Digelar, Konferensi “Kita dan Barat dalam Pandangan Ayatullah al-Uzhma Khamenei”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi bertema “Kita dan Barat dalam Pandangan Ayatullah al-Uzhma Khamenei” akan diadakan pada 9 November 2025 di aula pertemuan IRIB (Radio dan Televisi Republik Islam Iran).

Wakil Riset Kantor Pelestarian dan Publikasi Karya Pemimpin Revolusi, Mohammad Ishaqi, menyatakan bahwa dalam pandangan Ayatullah Khamenei, peradaban Barat berdiri di atas dua pilar —teoretis dan praktis— yang kini keduanya tengah mengalami krisis mendalam.

Ia menegaskan bahwa Revolusi Islam Iran telah membongkar wajah asli peradaban Barat dan membangun kesadaran global terhadap sistem penindasan modern. Menurutnya, gerakan rakyat Iran di bawah kepemimpinan Ayatullah Khamenei telah mengubah “Hari Perlawanan terhadap Arogansi Global” menjadi perjuangan universal melawan sistem hegemoni.

Dalam konferensi tersebut, para cendekiawan dan pakar dari dalam dan luar negeri akan memaparkan hasil penelitian terbaru terkait gagasan Ayatullah Khamenei tentang Barat, krisis peradaban modern, dan peran Revolusi Islam dalam membangkitkan gerakan perlawanan global.