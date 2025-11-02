Muhammad Ra’d: AS Pendukung Terorisme Zionis dan Mitra dalam Agresi ke Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Fraksi Loyalitas terhadap Perlawanan di Parlemen Lebanon, Muhammad Ra’d, menegaskan bahwa perlawanan Islam tetap berkomitmen pada gencatan senjata dan mendesak pemerintah untuk menekan Israel agar menjalankan kesepakatan tersebut sepenuhnya.

Ia mengecam pihak-pihak dalam negeri yang ingin menekan perlawanan demi kepentingan politik dan menuduh mereka sejalan dengan proyek Israel. Ra’d menegaskan, “AS adalah pendukung terorisme Zionis dan mitra langsung dalam agresi terhadap Lebanon.”

Ia memperingatkan bahwa setiap bentuk penyerahan diri hanya akan membuat musuh semakin berani, dan menegaskan bahwa keteguhan jauh lebih terhormat daripada tunduk pada kezaliman.