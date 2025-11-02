Peringatan Doctors Without Borders tentang Nasib Puluhan Ribu Warga Sipil di Sudan

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Mayadeen, Doctors Without Borders memperingatkan tentang bahaya yang mengancam puluhan ribu warga sipil yang mengungsi di Al-Fashir setelah serangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) ke wilayah tersebut.

Berdasarkan laporan ini, di tengah berlanjutnya pembantaian di Sudan dan pencegahan warga sipil mencapai daerah aman, MSF sangat menyatakan keprihatinan tentang nasib puluhan ribu warga Sudan di kota Al-Fashir.

Organisasi tersebut menambahkan bahwa citra satelit baru menunjukkan adegan yang mengejutkan dari pembantaian massal di Darfur Utara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 orang terpaksa melarikan diri dari kota Al-Fashir sejak Kamis lalu; hal ini terjadi sementara puluhan ribu orang masih terjebak di dalam kota. Sebelum serangan tersebut, setidaknya 260.000 orang tinggal di kota ini.