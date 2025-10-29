Workshop Empat Hari “Seni Retorika Menjawab Syubhat di Dunia Maya” Digelar di Qom

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan para pelajar non-Iran dalam menghadapi dan menjawab berbagai syubhat di media sosial.

Workshop yang digelar oleh Jami’ah al-Musthafa bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Penjawaban Syubhat Hauzah Ilmiah, menghadirkan Dr. Hasan Sadrai ‘Aref, Pemimpin Redaksi ABNA, sebagai pengajar utama.

Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk sesi interaktif tanya-jawab pada tanggal 27 Oktober, 3, 10, dan 17 November (setiap pekan) di aula Madrsah Imam Khomeini Qom.