Peluncuran Buku Tazkirah Syahid Rabi‘ di New Delhi — Karya yang Menyebabkan Syahidnya Seorang Ulama Syiah India

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Launching buku 'Tazkirah Syahid Rabi‘ karya Hujjatul Islam Sayyid Shahwar Husain Naqvi digelar di kompleks makam Syahid Rabi‘ Delhi, India. Karya ini mengulas kehidupan ilmiah dan perjuangan religius Hujjatul Islam wal Muslimin Mirza Muhammad Kamil Dehlavi, seorang ulama besar Syiah di India yang dikenal karena keberaniannya dalam membela mazhab Ahlulbait as.

Para pembicara dalam acara tersebut menilai buku ini sebagai kontribusi penting bagi kajian sejarah ulama Syiah di anak benua India, serta mengisi kekosongan dalam penelitian sejarah keilmuan Islam di kawasan tersebut.

Buku ini disusun dalam lima bab dengan sekitar 200 halaman, membahas riwayat hidup, jasa ilmiah, serta peran dakwah dan sosial Mirza Muhammad Kamil Dehlavi secara analitis dan berbasis sumber primer.

Salah satu karya penting Dehlavi adalah Nuzhah al-Ithna ‘Ashariyyah, sebuah jawaban argumentatif terhadap buku Tuhfah Ithna ‘Ashariyyah karya Shah Abdul Aziz Dehlavi. Buku ini terdiri dari dua belas jilid dan menjadi benteng ilmiah dalam membela mazhab Syiah dan konsep wilayah (kepemimpinan ilahi).

Namun, kekuatan argumen dan pengaruh luas karya tersebut menyulut kemarahan lawan-lawan mazhab Ahlulbait as. Akibatnya, Mirza Muhammad Kamil Dehlavi diracun hingga syahid karena karyanya itu.

Jenazah beliau dimakamkan di kawasan Panjah Sharif, Delhi, yang kini menjadi ziarah bagi para pecinta Ahlulbait as dan simbol perjuangan intelektual serta keteguhan iman ulama Syiah India.