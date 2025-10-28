Perpanjangan Gencatan Senjata Antara Taliban dan Pakistan Segera Diumumkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Sumber dari pemerintahan Taliban mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dalam waktu dekat akan dikeluarkan pernyataan bersama mengenai perpanjangan gencatan senjata, pembukaan kembali jalur transportasi, dan pertukaran tahanan.

Perundingan ini merupakan hari ketiga dialog antara kedua delegasi dan disebut berlangsung dalam suasana positif, meskipun belum diumumkan detail dan waktu pasti pengumuman resmi.

Taliban menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan isu-isu tersisa melalui dialog damai dengan Pakistan, sambil menekankan bahwa wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk menyerang negara lain sesuai kesepakatan Doha.

Sementara itu, sumber keamanan Pakistan menuduh Taliban tidak kooperatif, namun pihak Taliban membantah tuduhan tersebut dan menyatakan pembicaraan berlangsung dengan penuh rasa saling menghormati.

Negosiasi di Istanbul ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Doha, yang berhasil menghentikan bentrokan perbatasan mematikan antara kedua negara Asia Selatan itu dan membuka jalan bagi perpanjangan gencatan senjata jangka panjang di bawah mediasi Turki.