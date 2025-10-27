Klaim Trump: Saya akan Mengakhiri Perselisihan Taliban dan Pakistan dengan Cepat

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), sementara pembicaraan damai antara delegasi Taliban dan Pakistan memasuki hari kedua di Istanbul, Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa ia akan menyelesaikan krisis antara Afghanistan dan Pakistan dengan cepat.

Pernyataan Trump di sela-sela KTT ASEAN Donald Trump, Presiden AS, pada hari Minggu di sela-sela KTT ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang diadakan di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, merujuk pada ketegangan antara Taliban dan Pakistan dan berkata: "Saya dengar Pakistan dan Afghanistan telah mulai bekerja sama. Tapi saya akan menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat."

Dia membuat pernyataan ini selama upacara penandatanganan perjanjian perdamaian antara Thailand dan Kamboja dan selanjutnya menambahkan: "Para pemimpin Pakistan adalah orang-orang hebat."

Pembicaraan yang Tidak Menghasilkan di Istanbul Media Pakistan melaporkan bahwa hari kedua pembicaraan antara delegasi Taliban dan Pakistan di Istanbul berakhir tanpa mencapai hasil yang spesifik. Satu-satunya kesepakatan yang dicapai dalam putaran pembicaraan ini adalah melanjutkan negosiasi di hari-hari mendatang.

Pembicaraan ini dianggap sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Doha; sebuah pertemuan di mana kedua belah pihak telah menyepakati gencatan senjata segera setelah lebih dari seminggu bentrokan perbatasan.

Peningkatan Ketegangan di Perbatasan Afghanistan dan Pakistan Ketegangan antara Taliban dan Pakistan mencapai puncaknya pada 12 Oktober. Pada tanggal ini, pasukan Pakistan melakukan serangan terhadap pos-pos perbatasan Taliban. Setelah serangan ini, kedua belah pihak saling menuduh memulai pertempuran dan diumumkan bahwa puluhan orang dari kedua belah pihak tewas selama seminggu bentrokan sporadis.