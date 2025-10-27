Reaksi Venezuela terhadap Latihan Militer "Trinidad dan Tobago" di Karibia

Menurut Kantor Berita ABNA, mengutip Al Mayadeen, Kementerian Luar Negeri Venezuela mengutuk latihan militer "Trinidad dan Tobago" yang dilakukan berkoordinasi dengan Komando Selatan AS di Karibia.

Kementerian Luar Negeri Venezuela menganggap tindakan ini sebagai provokasi bermusuhan terhadap negara tersebut dan ancaman serius bagi perdamaian di kawasan Karibia.

Kementerian itu menambahkan: "Pemerintah Trinidad dan Tobago telah melepaskan kedaulatan negara tersebut untuk bertindak sebagai koloni militer yang tunduk pada kepentingan Amerika Serikat."

Kementerian Luar Negeri Venezuela selanjutnya menyatakan bahwa latihan Trinidad dan Tobago bukanlah latihan pertahanan, melainkan agresi militer yang bertujuan mengubah Karibia menjadi ruang bagi kekerasan.

Kementerian tersebut menekankan bahwa Venezuela tidak menerima ancaman dari pemerintah mana pun yang tunduk pada Amerika Serikat.