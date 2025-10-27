Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah: Kemungkinan Perang Ada / Kami Siap Mempertahankan Lebanon

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan jaringan "Al-Manar": "Kemungkinan perang ada, tetapi tidak pasti; ini tergantung pada perhitungan musuh Israel berdasarkan data di lapangan, dan kita tidak punya pilihan selain bersiap untuk kemungkinan ini."

Menekankan bahwa Israel tidak dapat mencapai tujuannya di Lebanon, ia menambahkan: "Jika perang dipaksakan kepada kami, bahkan jika kami hanya memiliki sepotong kayu, kami tidak akan membiarkan orang Israel melewatinya. Kami akan melawannya sampai orang terakhir, wanita atau pria."

Sheikh Naim Qassem melanjutkan: "Hari ini kita lebih baik daripada sebelum pertempuran 'Uli Al-Ba's'; artinya, ada kemajuan berkelanjutan dalam hal interaksi, emosi, kekuatan, ketegasan, kehormatan, dan kemauan. Kami hadir sebagai Perlawanan dan melakukan tugas kami. Dasar kelanjutan Perlawanan adalah iman dan kemauan; apa yang dipertimbangkan sebagai senjata dan jumlah adalah pelengkap bagi iman dan kemauan."

Dia juga mengatakan bahwa Perlawanan telah memulihkan kemampuan dan kesiapannya sampai batas tertentu, dan kapasitas fisiknya—dalam ungkapan kami—sedang membaik dan maju. Perlawanan di Lebanon adalah Perlawanan nasional; memang benar bahwa ia sebagian besar aktif di lingkungan Syiah, tetapi Perlawanan adalah untuk semua sekte dan untuk Lebanon.

Hak untuk Memiliki Senjata Adalah Milik Kami

Mengenai masalah pembatasan senjata di tangan pemerintah, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menekankan bahwa kepemilikan senjata adalah bagian integral dari hak sah kami untuk mempertahankan tanah air dan keberadaan kami, karena tidak ada pemisahan antara keberadaan kami dan keberadaan tanah air kami.

Dia menambahkan bahwa keberadaan militer Hizbullah terkait dengan keberadaan musuh penjajah. Peran Perlawanan belum berakhir karena agresi terus berlanjut.

Sheikh Naim Qassem menjelaskan bahwa tentara Lebanon harus menghadapi agresi, dan di mana tentara tidak mampu melakukan tugasnya, harus ada perlawanan rakyat yang menghadapi agresi.

Dia mengatakan bahwa dengan adanya tentara dan Perlawanan, harus ada koordinasi di antara mereka untuk menghadapi agresi. Hizbullah siap membahas strategi pertahanan yang positif dengan pemerintah Lebanon dan tentara Lebanon untuk mencapai strategi keamanan nasional.

Mengenai tentara Lebanon, ia menekankan: "Tentara itu nasional, ideologinya nasional, dan kinerjanya di periode lalu dan sekarang baik. Oleh karena itu, kami percaya bahwa tentara nasional telah mampu menarik konsensus warga Lebanon; situasi ini harus dipertahankan dan dilanjutkan."

Dia menambahkan bahwa tentara Lebanon menindaklanjuti rencana terkait senjata dengan pendekatan yang seimbang. Harus dipertimbangkan bahwa tidak boleh ada pemikiran konfrontasi dengan lingkungan sebagai respons terhadap tekanan apa pun. Kami selalu mendukung slogan "Tentara, Rakyat, Perlawanan."

Pemerintah Harus Bertindak Lebih Proaktif dalam Menghadapi Agresi

Mengenai serangan berulang Israel terhadap Lebanon, Sheikh Naim Qassem mengatakan bahwa pemerintah Lebanon harus bertindak lebih proaktif dalam menghadapi agresi ini dan kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali peran Komite Mekanisme.

Dia juga membahas masalah rekonstruksi dan mengatakan bahwa tanggung jawab rekonstruksi yang pertama dan terakhir adalah pada pemerintah, karena agresor adalah Israel dan Lebanon telah diserang, oleh karena itu pemerintah harus memulai rekonstruksi.

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menambahkan: "Kami tidak menuntut dari pemerintah sesuatu yang di luar kemampuannya; tetapi pemerintah harus memulai bagian dari proyek rekonstruksi, tidak hanya infrastruktur, tetapi rekonstruksi penuh—membuka dana, mengundang bantuan dari luar, dan memberikan tekanan. Pemerintah harus mulai dengan kapasitasnya sendiri."

Mengenai Tahanan dan Tekanan pada Pemerintah

Mengenai tahanan Lebanon, ia mengumumkan bahwa tanggung jawab utama berada di pundak pemerintah... "Kita harus lebih banyak berteriak dan bertindak lebih proaktif."

Mengenai Proposal untuk Membuka Halaman Baru dengan Arab Saudi

Mengenai undangan yang ia sampaikan kepada Arab Saudi untuk membuka halaman baru dalam hubungan, Sheikh Naim Qassem berkata: "Kami belum menerima umpan balik; tidak ada yang berbicara kepada kami tentang ini. Jika ada sinyal dari pihak Saudi, itu positif; tetapi apa yang bisa kami lakukan adalah kami telah mengumumkan bahwa Hizbullah telah membuka pintu untuk semua orang dan mengulurkan tangannya kepada semua orang."

Mengadakan Pemilihan Parlemen Tepat Waktu

Mengenai masalah pemilihan parlemen, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menekankan bahwa gerakan tersebut setuju untuk mengadakan pemilihan tepat waktu dan tidak menginginkan penundaan apa pun. "Kami tidak memiliki tujuan tertentu; mengadakan pemilihan tepat waktu adalah tepat. Ada hukum, jadi terapkanlah hukum itu."

Mengenai aliansi pemilihan, ia menambahkan bahwa setiap kali ada kepentingan pemilihan dan politik, kami akan membentuk aliansi.

Hubungan dengan Perdana Menteri Lebanon

Mengenai hubungan dengan Nawaf Salam, Perdana Menteri Lebanon, Sheikh Naim Qassem mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat dalam beberapa hal yang dapat ditoleransi dan tidak menjadi masalah; tetapi jika perbedaan itu bersifat yang mengarah pada tindakan yang memicu krisis di negara ini, kami terpaksa mengatakan itu salah dan kami tidak menerimanya.

Berbicara kepada Nawaf Salam, ia berkata: "Kami adalah orang-orang yang bertindak positif dan bekerja sama dengan Anda dan kami ingin keberhasilan negara; kami tidak ingin berselisih dengan Anda. Tetapi sisihkanlah masalah-masalah besar yang bermasalah secara strategis atau mungkin memicu krisis. Jika Anda mau, kami akan bekerja sama dengan Anda dalam sesi-sesi pribadi untuk mencapai titik temu, karena kami ingin negara bersatu dan pemerintah berhasil."