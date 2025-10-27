Mohammad Raad: Kunci Stabilitas Lebanon Bukanlah Menyerah pada Syarat Musuh Israel

Menurut Kantor Berita ABNA, mengutip Al-Akhbar, Mohammad Raad, Ketua Blok Loyalitas kepada Perlawanan, dengan tegas menolak hubungan apa pun antara proses rekonstruksi negara dengan tekanan asing, menekankan: "Mereka yang berusaha, seolah-olah, menutup jalan bagi alasan musuh dengan mengemukakan dalih dan klaim bahwa Perlawanan adalah penyebab agresi memalukan musuh, sangat keliru."

Dalam pidatonya pada upacara peringatan para martir kota Nabatiyeh, Mohammad Raad menjelaskan: "Alasan sebenarnya untuk agresi musuh adalah keserakahannya dan proyek ekspansionisnya untuk menaklukkan Lebanon. Mereka yang menuntut Perlawanan untuk tidak memberikan alasan kepada musuh, entah tidak mengetahui sifat agresi atau salah mengandalkan dukungan dari teman-teman internasional untuk melindungi Lebanon setelah kompromi dan konsesi."

Anggota parlemen Lebanon ini berkata: "Kunci keamanan dan stabilitas Lebanon bukanlah menyerah pada syarat musuh, tetapi memaksanya untuk melaksanakan komitmennya dan menghentikan agresi secara praktis."

Dia menekankan perlunya memperkuat konvergensi nasional untuk menghadapi keserakahan rezim Zionis dan menjauh dari kebijakan yang melemahkan front internal.

Mohammad Raad mengatakan: "Adalah demi kepentingan negara bahwa rekonstruksi rumah, urusan warga, dan tekanan asing apa pun tidak dihubungkan satu sama lain."

Dia menegaskan penolakan terhadap penundaan pemilihan Majelis Perwakilan Lebanon sebagai tuntutan dan hak hukum, dengan mengatakan: "Kepentingan musuh adalah menunda pemilihan karena alasan yang bahkan tidak tersembunyi."

Perwakilan Blok Perlawanan ini menjelaskan: "Musuh, dengan menargetkan dan menghancurkan rumah, pasar, serta monumen dan simbol kota, berusaha menduduki negara dan menanamkan benih keputusasaan di hati orang-orang terhormat, tetapi ia tidak akan pernah berhasil dalam hal ini karena Lebanon dilengkapi dengan persamaan Rakyat, Tentara, dan Perlawanan, dan kita akan tetap menjadi negara kebebasan, martabat, dan kemenangan."