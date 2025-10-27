  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Eropa

Zelensky: Situasi di Garis Depan Perang dengan Rusia Sangat Sulit

27 Oktober 2025 - 10:19
News ID: 1743337
Source: ABNA
Zelensky: Situasi di Garis Depan Perang dengan Rusia Sangat Sulit

Presiden Ukraina, menyatakan bahwa situasi di beberapa poros di garis depan pertempuran dengan Rusia sangat sulit, berkata: "Nasib kita saat ini bergantung pada ketahanan pasukan Ukraina."

Menurut Kantor Berita ABNA, Volodymyr Zelensky, dalam pesan videonya di malam hari, merujuk pada penerimaan laporan lapangan dari Oleksandr Syrskyi, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, dan berkata: "Poros Pokrovsk, Lyman, dan area lain di wilayah Donetsk, serta wilayah perbatasan di provinsi Sumy dan Kharkiv, sedang menghadapi kondisi yang rumit."

Dia meminta warga Ukraina untuk memberikan perhatian khusus pada peringatan serangan udara di hari-hari mendatang dan menekankan bahwa hasil akhir perang bergantung pada perlawanan pasukan pertahanan dan keamanan Ukraina dan upaya kolektif untuk menjaga negara ini.

Your Comment

You are replying to: .
captcha