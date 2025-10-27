Zelensky: Situasi di Garis Depan Perang dengan Rusia Sangat Sulit

Menurut Kantor Berita ABNA, Volodymyr Zelensky, dalam pesan videonya di malam hari, merujuk pada penerimaan laporan lapangan dari Oleksandr Syrskyi, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, dan berkata: "Poros Pokrovsk, Lyman, dan area lain di wilayah Donetsk, serta wilayah perbatasan di provinsi Sumy dan Kharkiv, sedang menghadapi kondisi yang rumit."

Dia meminta warga Ukraina untuk memberikan perhatian khusus pada peringatan serangan udara di hari-hari mendatang dan menekankan bahwa hasil akhir perang bergantung pada perlawanan pasukan pertahanan dan keamanan Ukraina dan upaya kolektif untuk menjaga negara ini.