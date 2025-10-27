Pertahanan Rusia Berhasil Menangkis Serangan Drone di Moskow

Menurut Kantor Berita ABNA, mengutip Sputnik, sistem pertahanan udara Rusia berhasil menangkis serangan drone di ibu kota Moskow.

Wali Kota Moskow mengatakan bahwa dua drone Ukraina yang menuju ibu kota Rusia telah ditembak jatuh.

Menurut Wali Kota Moskow, total lima drone telah ditembak jatuh di atas Moskow malam ini.

Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya pada hari Minggu telah mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa 26 drone Ukraina telah dihancurkan di wilayah udara wilayah Belgorod, Bryansk, dan Kursk antara pukul 11:00 dan 16:00 waktu Moskow.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia mengenai hal ini menyebutkan: "Kami menargetkan fasilitas energi, peralatan militer, dan fasilitas transportasi senjata milik pasukan Ukraina."

Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan: "Moskow berhasil menargetkan lokasi penempatan sementara pasukan Ukraina di beberapa front."