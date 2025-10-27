Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam pemilihan presiden Irlandia yang digelar Jumat lalu, Catherine Connolly, tokoh independen berhaluan kiri dan pendukung perjuangan rakyat Palestina, memenangkan pemilihan dengan lebih dari 63 persen suara, menggantikan Michael Higgins yang telah menjabat selama dua periode sejak 2011.

Menurut laporan Kantor Berita Internasional Ahlulbait(ع) — ABNA — Connolly, mantan pengacara dan anggota parlemen sejak 2016, dikenal karena suara vokalnya dalam isu keadilan sosial, kebijakan anti-perang, dan dukungan terbuka terhadap Palestina. Ia menolak peningkatan anggaran militer, menentang keterlibatan Irlandia dengan NATO, dan menyerukan penghentian kerja sama ekonomi dengan rezim Zionis.

Connolly mengalahkan kandidat moderat Heather Humphreys yang memperoleh 29,5 persen suara. Kemenangannya dipandang sebagai tanda pergeseran opini publik Eropa menuju arah yang lebih progresif dan kritis terhadap kebijakan pro-Israel.

Sikap Connolly yang tegas dalam membela rakyat Palestina dan menentang imperialisme Barat menjadikannya simbol gelombang baru politik kiri Eropa yang menyerukan solidaritas terhadap bangsa-bangsa tertindas — termasuk perjuangan kemerdekaan Palestina.