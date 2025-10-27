  1. Home
Reaksi Pertama Mufti Baru Arab Saudi setelah Pengangkatannya

27 Oktober 2025 - 06:14
Reaksi Pertama Mufti Baru Arab Saudi setelah Pengangkatannya

Syekh Saleh al-Fawzan, mufti baru Arab Saudi, menyampaikan pernyataan pertamanya setelah resmi diangkat menggantikan almarhum Syekh Abdulaziz Al al-Syekh.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Al-Fawzan memuji dukungan Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman terhadap lembaga fatwa dan kegiatan keagamaan di Kerajaan.

Ia menegaskan pentingnya peran Dewan Ulama Senior dan Komite Fatwa Permanen dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, seraya mengutip ayat Alquran: “Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

Al-Fawzan juga mengenang pendahulunya dengan penuh hormat, menyebut Syekh Abdulaziz Al al-Syekh sebagai sosok yang ikhlas dan bijaksana dalam mengemban tugasnya hingga akhir hayat, serta mendoakan ampunan dan kedudukan mulia baginya di sisi Allah.

