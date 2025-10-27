Pasukan Israel Tangkap Mahasiswa Universitas Damaskus di Pinggiran Quneitra

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Penangkapan terjadi ketika pasukan Israel mendirikan pos pemeriksaan sementara di desa Bureiqah, dan memeriksa warga yang melintas.

Mahasiswa tersebut dilaporkan berasal dari desa Mu‘allaqah di selatan Quneitra, namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai alasan penahanan atau lokasi pemindahannya.

Insiden ini berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi militer di perbatasan selatan Suriah, di mana pagi hari sebelumnya pasukan Israel juga melakukan penetrasi singkat ke wilayah Saida al-Hanout di pinggiran Daraa sebelum mundur tanpa bentrokan.