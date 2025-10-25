Partisipasi Aktif Perusahaan Iran di Pameran Kesehatan Asia di Pakistan

Pameran Kesehatan Internasional Asia ke-22 dibuka pada hari Kamis (23/10/2025) di Karachi, pusat ekonomi Pakistan.

Menurut laporan Pars Today mengutip IRNA, Menteri Kesehatan Pakistan Syed Mustafa Kamal, Konsul Jenderal Iran di Karachi Akbar Eissa Zadeh, sekelompok pejabat pemerintah provinsi, perwakilan, dan perusahaan dari 10 negara termasuk Rusia, Hongaria, dan Turki, dengan kehadiran 6 perusahaan, menghadiri upacara pembukaan Pameran Kesehatan Internasional.

Perusahaan-perusahaan Iran yang hadir di pameran Karachi di bidang perawatan infertilitas, peralatan medis dan terapi, laparoskopi, dan industri farmasi memamerkan pencapaian mereka dan juga menjelaskan kemampuan Iran di berbagai bidang.

Di sela-sela pameran, anggota delegasi Iran bertemu dengan Mohammad Obaidullah, Wakil Menteri Kesehatan Federal dan Direktur Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan Pakistan, dan membahas cara-cara untuk mengembangkan kerja sama, termasuk mendaftarkan perusahaan-perusahaan Iran di lembaga-lembaga tersebut.

Selain itu, anggota delegasi Iran, yang dipimpin oleh Murad Nemati Zargaran, Penasihat Komersial Republik Islam Iran di Pakistan bertemu dengan Mohammad Obaidullah, Wakil Menteri Kesehatan Federal dan Direktur Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan Pakistan, di sela-sela pameran, dan membahas langkah-langkah pengembangan kerja sama, termasuk pendaftaran perusahaan-perusahaan Iran di lembaga-lembaga tersebut.

Pameran Kesehatan Internasional Asia ke-22 akan berakhir pada hari Sabtu (25/10).(sl)