Kejuaraan Gulat Dunia U-23: Iran Meraih 2 Medali Emas

Menurut laporan Pars Today mengutip IRIB, tim Iran memenangkan medali emas dalam empat kategori berat pertama di akhir kompetisi, dengan Gholamreza Farrokhi menang dalam kategori berat 87 kg dan Fardin Hedayati menang dalam kategori berat 130 kg.

Di kelas berat 87 kg, Gholamreza Farrokhi mengalahkan Elchin Valiyev dari Azerbaijan dengan skor 8-0 di babak pertama. Di babak kedua, Farrokhi mengalahkan Murodjon Alimjanov dari Uzbekistan dengan skor 9-1 dan melaju ke perempat final.

Dalam pertandingan ini, Farrokhi mengalahkan Leon Rivalta dari Italia dengan skor 8-0 dan melaju ke semifinal. Dalam pertandingan ini, Farrokhi mengalahkan Payton Jacobson dari Amerika Serikat dengan skor 9-0 dan melaju ke final. Di final, Farrokhi mengalahkan Ivan Chmyr dari Ukraina dengan skor 10-0 dan meraih medali emas.(sl)