Zionis Serahkan Jenazah 30 Syahid kepada Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa jenazah 30 syahid Palestina diserahkan oleh rezim Zionis kepada pihak Gaza. Menurut keterangan medis di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, jenazah para syahid tersebut merupakan tahanan Palestina yang gugur di penjara dan pusat penahanan Israel.

Penyerahan jenazah dilakukan dalam kerangka kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara kelompok perlawanan Palestina dan rezim Zionis.

Laporan medis menunjukkan bahwa banyak jenazah para syahid menunjukkan tanda-tanda penyiksaan berat, menegaskan kembali kebrutalan yang dialami para tahanan di penjara-penjara Israel.