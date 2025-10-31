Peringatan Senator Raja Nasir soal Rencana Keterlibatan Militer Pakistan dalam Pasukan Internasional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Senator Raja Nasir Abbas Jafari, Ketua Majlis Wahdat-e-Muslimeen Pakistan, memperingatkan pemerintah agar tidak mengirim pasukan Pakistan ke dalam Pasukan Bantuan Keamanan Internasional yang kabarnya akan dibentuk untuk Gaza. Ia menegaskan bahwa misi semacam itu “secara praktis mustahil” dan hanya akan berujung pada pelucutan senjata Hamas serta memperkuat pendudukan Israel.

Menurut Raja Nasir, setiap intervensi militer asing di Gaza tanpa persetujuan rakyat setempat merupakan pelanggaran hukum internasional dan prinsip dasar misi perdamaian PBB. Ia memperingatkan bahwa kehadiran pasukan luar akan menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan di antara warga Palestina.

Ia juga menilai, jika pasukan ini dibentuk di bawah kendali AS atau sekutunya, maka misi tersebut akan kehilangan netralitas dan berubah menjadi “alat penjaga kepentingan Washington dan Tel Aviv”.

Senator Syiah Pakistan itu menegaskan bahwa partisipasi Islamabad dalam misi ini akan merusak posisi historis Pakistan sebagai pembela hak bangsa Palestina dan berpotensi menimbulkan gejolak politik domestik serta perpecahan di dunia Islam.

Raja Nasir menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah menolak setiap bentuk keterlibatan militer dan tetap berpegang pada sikap moral Pakistan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina serta melawan pendudukan Israel.