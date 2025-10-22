Lompatan ilmiah di Universitas Shahid Beheshti Iran dengan 80 peneliti yang sangat dikutip/Iran menjamu mahasiswa Burkina Faso

Daftar 2025 Universitas Stanford telah dipublikasikan sebagai 2 persen peneliti paling banyak dikutip di dunia. Menurut Pars Today mengutip IRIB, dalam penilaian ini, peneliti paling banyak dikutip di dunia diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam basis data dengan menganalisis data dari basis data Scopus dan berdasarkan metodologi khusus. Metodologi yang dikembangkan didasarkan pada serangkaian metrik untuk menilai dampak sitasi peneliti di berbagai disiplin ilmu dan bidang. Jumlah peneliti dari Universitas Ilmu Kedokteran Shahid Beheshti di Iran yang berhasil masuk dalam daftar bergengsi 2 persen ilmuwan paling banyak dikutip di dunia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 27 pada tahun-tahun sebelumnya menjadi 80 pada tahun 2025. Pertumbuhan ini, bersama dengan peningkatan indikator ilmiah lainnya, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam tingkat penelitian dan teknologi di universitas Iran ini.

500 Mahasiswa Asing Kuliah di Universitas Teknologi Amirkabir, Iran

Abbas Soroush, rektor Universitas Teknologi Amirkabir, Iran, merujuk pada pendidikan sekitar 500 mahasiswa non-Iran dari berbagai negara di Universitas Teknologi Amirkabir, mengatakan: "Hal ini memberikan kesempatan berharga untuk pertukaran budaya dan ilmiah." Soroush menyatakan: "Universitas Teknologi Amirkabir selalu berupaya menyediakan lingkungan ilmiah, budaya, dan humanis agar mahasiswa asing dapat tumbuh dan berkembang tidak hanya di bidang spesialisasi mereka, tetapi juga di bidang moralitas, budaya, dan pengakuan identitas Iran."

Beasiswa diberikan kepada 13 Mahasiswa Burkina Faso untuk Belajar di Iran

Berkat upaya Organisasi Kemahasiswaan Iran dan kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Burkina Faso, 13 mahasiswa dari negara ini telah menerima beasiswa Iran dan memasuki Iran. Menurut IRIB, dari total 24 beasiswa yang diberikan kepada pelamar Burkina Faso untuk belajar di universitas-universitas Iran, 13 mahasiswa saat ini sedang mengambil kursus bahasa Persia di Universitas Internasional Imam Khomeini Qazvin. Kelompok ini terdiri dari 12 mahasiswa S1 laki-laki dan satu mahasiswa S3 profesional di bidang farmasi.

Konferensi Buku Seminari Sunni Tahun Ini yang Kedua Diselenggarakan

Sekretariat Dewan Perencanaan Sekolah Agama Sunni Iran menyelenggarakan "Konferensi Buku Seminari Sunni Tahun Ini" yang kedua dengan tujuan mengidentifikasi dan memperkenalkan karya-karya ilmiah, budaya, dan dakwah terbaik. Konferensi ini merupakan wadah untuk mengevaluasi dan mengapresiasi upaya ilmiah dan penelitian para cendekiawan dan peneliti Sunni di Iran. Tema-tema karya yang diserahkan kepada Sekretariat meliputi topik-topik seperti: Ilmu-ilmu Al-Qur'an; Hadits; Fikih; Akidah; Gerakan di dunia Islam; Pengenalan sekolah dan masjid Sunni di Iran; Pendekatan antar mazhab; Peradaban Islam; Perempuan dan keluarga; Dunia maya; Kerusakan sosial; Gaya hidup Islam; Ekonomi perlawanan dan model kemajuan Islam Iran. (MF)