Asia Selatan di Ambang Perubahan Politik Besar; Kebangkitan Generasi Muda Menantang Elit Lama

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gelombang ketidakpuasan publik akibat korupsi struktural, krisis ekonomi, dan keterpinggiran anak muda memicu perubahan politik besar di Asia Selatan. Aksi protes meluas dari Nepal, Bangladesh, hingga Sri Lanka, menjatuhkan pemerintahan lama dan menekan elit politik tradisional.

Menurut Al Jazeera, protes besar di Nepal memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mundur, sementara di Bangladesh gerakan mahasiswa menumbangkan Sheikh Hasina. Sri Lanka lebih dulu diguncang krisis ekonomi dan jatuhnya rezim Rajapaksa. Di Pakistan dan India, partai-partai lama kehilangan dominasi akibat meningkatnya suara pemilih muda. Para analis menilai ini bukan akhir dari instabilitas, melainkan awal dari babak baru politik regional yang lebih terbuka terhadap partisipasi generasi muda dan reformasi institusional.