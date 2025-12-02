Zelensky: Kami Berharap Bergabung dengan Uni Eropa dalam Beberapa Tahun Mendatang

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Al Jazeera, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari ini, Selasa, menyatakan dalam sebuah pidato: "Kami memiliki kesempatan untuk mengakhiri perang dengan Rusia, dan pekerjaan pada 20 poin dari rencana perdamaian Amerika telah dimulai."

Presiden Ukraina melanjutkan: "Kami membutuhkan perdamaian yang adil, dan kami berharap bergabung dengan Uni Eropa dalam beberapa tahun mendatang. Sudah waktunya aset-aset Rusia yang dibekukan ditransfer ke Ukraina sehingga kami dapat memulihkan kemampuan kami untuk membela diri."

Volodymyr Zelensky lebih lanjut menambahkan: "Delegasi Amerika akan memberi tahu kami hasil negosiasi mereka di Rusia, dan kemudian kami akan menentukan langkah-langkah kami selanjutnya."

Dia kemudian menambahkan: "Kami membutuhkan hasil yang nyata; rakyat kami kehilangan nyawa setiap hari. Kami siap bertemu dengan Presiden Trump. Sangat penting bahwa tidak ada keputusan tentang masa depan Ukraina yang diambil tanpa partisipasi kami. Tidak akan ada solusi mudah untuk mengakhiri perang. Kami harus memastikan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perang melawan kami, dan kami menginginkan jaminan tentang hal ini."