Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Al Jazeera, "Micheál Martin", Perdana Menteri Irlandia, hari ini, Selasa, menjelang pertemuan dan konsultasi antara utusan AS dengan Presiden Rusia di Kremlin, menyatakan dalam pidato yang memicu ketegangan: "Putin tidak boleh diizinkan berhasil di Ukraina!"

Perdana Menteri Irlandia lebih lanjut mengklaim: "Rakyat Ukraina pantas hidup dalam keamanan. Kami telah menyumbangkan 340 juta Euro kepada Ukraina dan akan terus mendukung."

"Micheál Martin" kemudian menambahkan: "Hari ini saya akan mengumumkan pengiriman bantuan lebih lanjut untuk Ukraina. Kami akan berupaya mempercepat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa."